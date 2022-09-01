大學甄選入學委員會8月31日在網站公布112學年度檢定科目採計高中英語聽力測驗成績一覽表，最新年度的大學「繁星推薦」、「申請入學」考試，刪除英檢的大專校院校數比過去增加，其中又以教育與外語科系最多，主要在於少子化讓各校必須調整檢定標準，方能以利招生。

依照大學甄選入學委員會的最新公告，在各項大學招生入學方式採計英檢成績的校系數量上，「繁星推薦」共54系採計；「申請入學」共45系採計。其中不包含新增校系和公費校系。

而刪除英聽檢定的大學校系，多為外語、教育相關科系，像是政治大學教育系、台北教育大學自然科學教育系、高雄大學西洋語文系，靜宜大學則有4個系組在「申請入學」、「繁星推薦」都刪除英聽檢定。

靜宜大學教務長鄭志文表示，少子化嚴重衝擊私校招生，各系所比須適度調整參考英語檢定的標準，如此能讓學校招收到更合適的學生。

鄭志文也提到，108課綱開始執行後，大學辦學也必須更接地氣，最主要的做法即是招生策略要能夠與高中課程直接對接。例如台中有高中主力推動自主學習，也有學校以社會研究為特色，大學在校系選才時，須注重學生在這些課程的表現，方以利招生。