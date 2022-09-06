盲挺阿中？民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，疫情指揮官期間疫苗採購資料封存屢遭質疑，丟下這些責任不管轉而投入選戰也被詬病，近日的公廁政見宣傳影片「偷窺」畫面更被罵爆。王鴻薇5日在臉書以這3個出包大酸陳時中，以一首打油詩含括總統瞎挺阿中的亂象：「廁所噁心偷窺中，疫苗採購封存中。要選北市烙跑中，總統繼續瞎挺中」，並喊出：「正式封你偷窺、封存、烙跑中！」

她指出，陳時中競選以來爭議不斷，也看得出對於市民有很大的距離，事實上，過去陳時中面對爭議留下不少難堪。例如，陳時中曾表示，自己當政務官是自由業，隨時可來，隨時可走，沒有任期，但疫情還沒結束，指揮官為了選舉，置國家安危於不顧，當時就被罵說是「烙跑中」。

再來，「疫苗採購合約密封30年」一案各界要求公開，陳時中竟然聲稱，保護國產新藥，有天要賣到國外如何在國際競爭，但馬上就被酸根本是因為《刑法》追訴期是30年，所以檔案「封存中」。

最後，近日廁所偷窺影片惹議下架，除了對社會觀感造成衝擊，當下被封為「偷窺中」，爭議還沒過去，蔡英文總統居然在同日下午，說陳時中的政策都是對症下藥，就是要繼續「瞎挺中」。王鴻薇大酸，「廁所噁心偷窺中，疫苗採購封存中。要選北市烙跑中，總統繼續瞎挺中」，恐怕這首打油詩就是陳時中選到現在的最佳寫照。

網友表示「人設大崩壞中」、「教歹囡仔大細」、「總統稱讚他的能力耶」、「這是什麼表情，真是經典，夠了」、「回家抱孫，服務市民交給年青人去做」、「就是一個草包」、「小編一定是臥底的時不時出些餿主意來害阿中」。