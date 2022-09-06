日本26歲寫真女星天木純(天木じゅん)，擁有天使般的臉孔與超反差的兇猛I罩杯，因此被網友封為「東洋波神」，加上她過去曾是偶像團體「假面女子」的成員，並推出多本大尺度的寫真作品，使她人氣居高不下。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，昨日曬出她前往美容診所時對鏡子自拍的照片，再度辣翻一票粉絲。

經常在網路上分享各種「福利照」的天木純，昨（5）日也再度寵粉，於個人IG上曬出多張她在美容整所所拍攝的照片。照片中，只見天木純全身脫光，身上只剩診所提供的超薄平口比基尼與小褲，對著鏡子擺出各種撩人的姿勢，而比基尼疑似太過小件使她豐滿的南半球意外掉出，腹部及火辣的臀腿曲線也一覽無遺，令網友看了狂噴鼻血，暴動直呼「太辣了」、「這身材實在太完美」、「真是性感又可愛」、「想當那位按摩師」成功引發話題。

事實上，天木純除了經常在IG上不吝嗇地展現身材外，她也積極經營TikTok，日前她也才曬出只穿著內衣趴在椅子上，對著鏡頭哼唱並露出微笑的影片，豐滿的北半球曲線同樣令網友看得大噴鼻血，紛紛留言「太迷人了」、「有夠可愛」、「我的女神」、「每次你的影片都會重複看好幾次」、「為何我的鼻血流不停」、「不知不覺又看了100回」、「拜託嫁給我」。