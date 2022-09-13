大S前夫汪小菲去年底認離婚後，不久就傳出和26歲的大陸女星張穎穎過從甚密，近日還傳出汪小菲在朋友圈曬出兩人合影，疑似間接公開認愛，而近日，大陸狗仔拍到汪小菲和張穎穎依舊出雙入對，一起參加朋友聚餐後，張穎穎便走到汪小菲旁邊，高舉雙手求抱抱，充滿粉紅泡泡的橋段，引來網友熱議。

汪小菲先前發聲明，除了表示不會再打擾前妻大S生活外，也點名對張穎穎感到抱歉，讓外界一度以為兩人感情告吹，但近來兩人不斷被拍到在各地出遊，疑似有意公開戀情，汪小菲更罕見在直播中正面回應與大S離婚的原因，坦言過去北京、北兩頭跑，「你們知道那個時候我有多辛苦嗎？我每個禮拜都要來回飛」。

大陸狗仔拍到汪小菲疑似和張穎穎互動親密。（圖／翻攝自推理君江小宴微博）

汪小菲進一步說，當時自己還沒創業開設麻六記，加上舊餐廳也沒了，每天過得渾渾噩噩，如今欣慰終於可以在北京開啟新事業並陪伴父母親，「老天爺還是很公平的！」。而據《推理君江小宴》報導，汪小菲不僅事業得意，感情對象好像也穩定了，近日他被拍聚餐後在門口疑似跟張穎穎一起等車，兩人先跟其他人聊天，張穎穎後來出現在汪小菲旁邊，大方伸手踮腳求抱抱，閃瞎其他人。

張蘭看到有人提張穎穎臉色一沉。（圖／翻攝自新長春國貿微博）

而先前疑稱張穎穎是「臭蟲」的張蘭，則是至今仍無法接受兒子疑似有新女友的傳聞，據《新長春國貿 》報導，近日張蘭直播，有人留言寫下：「好媳婦張瑩（穎）穎」，張蘭隨即停止介紹產品，意有所指說：「好就給你吧，給你一打，讓（她）禍害去你們村，看你們村的人怎麼打你。」