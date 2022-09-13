台灣職棒啦啦隊女神眾多，峮峮還紅到日本，人氣持續飆漲，而近期曝光度最高則是林襄，但她生日前夕被網友挖舊照抨擊「人工美」，爭議不斷。有名網友近日發文問，峮峮和林襄都是靠身材打開知名度，兩人的差別在哪？引起熱議。

網友11日在論壇《Dcard》以標題「峮峮跟林襄的差別」發文，表示：「最近一直被林襄洗到有點煩，雖然峮峮當初也是靠奶紅的，但是也沒有像林襄這麼誇張，一直露一直炒新聞」；不過，該網友也點出峮峮上任何節目都要表演炸裂，看了很膩，「但峮峮整體來說比林襄好太多了。」

網友問林襄和峮峮的差別。（翻攝Dcard）

此文一出，掀起熱烈的討論，有網友點出最關鍵的差異：「峮峮不會說不想靠奶紅，希望自己胸部小一點等的屁話」，被4千多位網友推到熱門留言；另有網友條列式的指出「峮峮：真好看，而且奶雖紅但不外露；林襄：真塑美、真塑好看，奶真塑大，而且會想封奶但封不住，懷疑是個口是心非的人。」

網友表示林襄和峮峮比起來，較口是心非。（翻攝Dcard）

但也有不少網友不認同原PO的說法，認為峮峮不是靠身材走紅，只有拍寫真才會穿較清涼，對她的印象是清純、可愛、不會亂說話，「林襄就是長得好看（現在）然後痾⋯言行不予置評。」