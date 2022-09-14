逼近5萬大關！本土增49540例「新北破萬」 境外+168、另添37死 @中時新聞網 ​

中秋連假後本土疫情攀升，繼昨天衝破4萬例後，今天更逼近5萬大關。中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增4萬9540例本土個案、168例境外移入個案，另有37例死亡。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，如同預期本土病例數持續增加，比前一周上升約2成，疫情仍在上升，提醒民眾加緊疫苗接種。

本土個案新增4萬9540例，各縣市分布依序為新北1萬635例、台中6452例、台北5823例、桃園5453例、高雄4061例、台南2865例、彰化2137例、新竹縣1520例、新竹市1350例、屏東1316例、宜蘭1212例、苗栗1125例、雲林1062例、基隆982例、南投872例、花蓮761例、嘉義縣681例、嘉義市448例、台東375例、金門186例、澎湖164例、連江30例。

今天公布37例死亡個案，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，34例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月17日至9月11日，死亡日期介於9月3日至9月11日。

指揮中心說明，今日新增168例境外移入個案中，為97例男性、71例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(24例)，印尼(6例)，菲律賓(4例)，新加坡及泰國(各2例)，韓國、柬埔寨、香港、印度及中國 (各1例)移入。另 125例感染國家調查中。入境日期介於今年7月31日至9月13日。