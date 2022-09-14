莫德納BA.1雙價疫苗9／16到貨 。（圖／指揮中心提供）

莫德納雙價次世代疫苗來了！中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今宣布，本周五（16日）將有BA.1次世代疫苗到貨，首批到貨的次世代疫苗約80萬劑，預計最快下周末開打。至於BA.5次世代疫苗，若能通過EUA，推估最快要到11月以後才會交貨了。

王必勝表示，我國採購的莫德納BA.1次世代雙價疫苗共約300萬劑，首批80萬劑將在本周五到貨，剩餘的疫苗將會分批到貨，除BA.1疫苗之外，我國也會購買BA.5次世代雙價疫苗，不過最快抵台時間可能要等到11月之後。

莫德納BA.5次世代疫苗採購說明。（圖／指揮中心提供）

王必勝強調，指揮中心對於次世代雙價疫苗的購買策略不曾改變，目前BA.5次世代疫苗仍然只有美國通過EUA，且美國是採認動物實驗數據及通過的創新作法，這種做法仍然非傳統，對此更是感到訝異，這都是指揮中心一直一來的看法，沒有所謂變來變去。

王必勝說，目前莫德納還沒提供BA.5次世代疫苗相關資料，不過預計9月下旬就會提供，我國僅取得BNT次世代疫苗的少數資料，其中包含動物試驗數據，但這些仍然不足以審查，BNT公司也說會在9月下旬提供資料。

至於兩間公司會提供什麼資料給我國？王必勝說目前仍無法確定，是否會有臨床試驗佐證？或是美國的真實世界施打的數據，都有待進一步觀察。

王必勝重申，如果兩家廠商能提供資料並通過EUA，我國就會進行採購，推估 最快也要到十一月，也可能更晚，「我們真的是超前部署，次世代疫苗採購上和歐盟、日本同步，幾乎是人家做什麼，我們都盡量跟上」，同時也會觀察外國施打狀況，持續關注他國審查進度和態度。