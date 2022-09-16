台北市長選戰，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊呈現3強競逐，其中陳時中團隊可說出包不斷；新北市長選戰，國民黨侯友宜、民進黨林佳龍則是藍綠對決。資深媒體人韋安預測認為，台北市長選情熱到失控，新北市長選戰則是冷到失溫，藍營雙北雙贏可說已無懸念。

韋安今(16日)在臉書貼文表示，台北市長選情連番翻車，熱到失控；新北選情則是對手太弱，冷到失溫。藍營雙北雙贏已無懸念！？

另外，韋安稍早也在臉書指出，台北市長選戰才熱起來，「怪颱」來了。媒體名嘴一姐，和蔣萬安陣營「三劍客」台北市議員王鴻薇、徐巧芯、游淑慧，正式開戰。

韋安點出3個觀察點，一支持陳時中就是支持周玉蔻？到底票多票少？

二，周玉蔻老將出馬，力挽狂瀾，蔣萬安陣營陷入空前危機？

三，老爸有事禍及兒子，其他老爸坐過牢的議員、市長候選人怎麼辦？

慈濟捐贈疫苗爭議，成為台北市長選戰攻防焦點，周玉蔻槓上慈濟，蔣萬安表示，有多大的利益值得民進黨抹黑慈濟。陳時中則再度切割周玉蔻，直言「自己對自己言論負責，在外面的不需要把誰跟誰勾在一起。」周玉蔻還放話要前立委蔣孝嚴約束好兒子，否則將把當年「開房間」的醜聞真相搬上檯面。