【愛傳媒簡秀枝專欄】藝術的好惡，也是世代之別？！我真的看不懂許多畫廊展出的「潮」作品。

「潮（Tide ）」，指的是，年輕創者者、年輕行銷方式，以及年輕的收藏族群，他們購藏行為的最大公約數。

今天開始逛畫廊，疫情之後，紐約出現了不少新興畫廊，而且鎖定年輕族群，作風十分大膽。

這些畫廊，推薦作品，價格大約在10萬美金以下，其中3到6萬美金之間，最受歡迎。

今天上午，沿著大街小巷，繞了又繞，新興畫廊實在不在少數，他們十分靈活，網路操作一直很在行，所以實體門市，與網路行銷，雙軌並行，效果更好。

果然新鮮有趣，環肥燕瘦， 應有盡有。

只是大都不是我熟悉的美學經驗與品味，新崛起藝術家，不是很用心在經營構圖、肌里、比例、色調，反而多了一些狂狷、大膽、火辣與桀傲不遜，只要喜歡，沒有都能入畫。

畫面上呈現出他們的嶄新點子，果然，創意完全不設限，但好像也有些無釐頭。

買藝術品跟買生活消費品不一樣，尤其藝術收藏，除了喜歡之外，美學價值，甚至美術史地位，缺一不可，有經驗的收藏家，會在乎未來的轉手（resell)，容不容易，就像購買房地產一樣，資深買家，除了考慮喜不喜歡，好不好住之外，還要想到未來有沒有人接手，下手簽約付款之前，是小心謹慎地作考量。

年輕世代很不一樣，他們喜愛新潮畫作，據說，市場非常搶手，許多藝術家在工作室，埋頭苦幹，趕畫不及，熱銷的畫廊老闆，姿態也很高，已經不太需要在畫廊大費唇舌，反而只要偶爾露露臉，等著買家帶著信用卡或滙款水單上門接見即可。

問題在於，類似的藝術作品熱銷，是暫時現象，還是可長可久，可以一棒接一棒？或者未來拍賣市場，還有有興趣接手轉售？

無法評論這樣的潮流走向，好不好，或對不對，只能說，看不懂，畢竟，藝術是主觀的，也許過去把美術史念得太用力，平常看畫的習慣也太單向，甚至太僵化，只好承認面對五光十色、萬紫千紅的「潮」藝術，實在看不懂。

「看不懂」，可能又要招惹「LKK」族的嘲笑，但我是真的看不懂！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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