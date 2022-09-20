等總統2小時？參加防災會挨轟竟「念完稿起身走人」 蔡英文今道歉了

台東縣池上鄉18日發生規模6.8超大地震，總統蔡英文在災害應變指揮中心進行線上會議，遭指稿念完後直接起身離開。蔡19日雖就此事道歉，風波仍未平息。媒體人「逆風的烏鴉」表示，縣府人員之所以必須等2小時不敢走，就是因為2019年行政院院長蘇貞昌曾為12分鐘沒連上花蓮縣府、打電話給澎湖縣長找不到人而大動肝火，讓他忍不住問：「蘇貞昌等12分鐘不爽開罵，小官等2小時呢？」讓大批網友相當氣憤。

逆風的烏鴉昨（19）日在臉書發文表示，他認為蔡英文線上會議問題最大的地方並非「致詞快閃」，而是在於當時花東首長從6點等到8點，足足等了2個小時。大家可能會問：「他們幹嘛等這麼久？不來就算了，可以去忙別的啊。」問這個問題的，可以回想2019年8月和10月發生了什麼事。

逆風的烏鴉指出，2019年8月30日，中颱米塔襲台。蘇貞昌當天一早到中央災防中心，在和花蓮縣政府連線的時候，等了12分鐘才連線上。蘇當時就發飆罵「要我等多久」，雖然花蓮縣政府解釋當時正在和氣象局連線，但因為「12分鐘沒連上」，花蓮縣政府還是飽受綠營網軍不少攻擊。

同年10月24日，白鹿颱風襲台，蘇貞昌又一早到災防中心，這次他不連線了，是打電話「查勤」。打給澎湖縣長賴峰偉的時候，因為找不到人，讓他大動肝火，當場下令未來所有指揮官副指揮官等電話要立刻能接電話，不能關語音信箱。而這件事，也讓賴的臉書被網友洗版罵翻。

綜觀以上，逆風的烏鴉分析，經過這兩起事件，恐怕大家都不敢再不配合，畢竟誰知道所謂的「視察」，會不會又像2019年一樣拿來搞地方首長？更何況，現在就要選舉了，又來弄一個花蓮縣連線不上，台東縣長電話不通之類的，然後說他們怠忽職守，誰受得了？

此文獲得超過3500個讚與破300則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「這樣文化真讓人無奈」、「一個只會唸稿不敢面對直接對話的總統，一個很愛拿桿子表演耍盡官威的行政院長，這就是台灣的最高首長」、「能力有限，架子挺大」、「讓人想起了雲豹裝甲車」。