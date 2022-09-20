苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天20日新增新冠肺炎本土確診1094例，其中男性542人、女性552人，年齡分布1歲以下至104歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例13萬760人，人口占比確診率達24.43％。

苗栗縣衛生局指出，現有COVID-19專責病房154床，目前收治74人，空床率52％，醫療量能尚足夠。因應疫情升溫防疫不鬆懈，請民眾儘速完整接種疫苗降低感染重症風險。

衛生局長張蕊仙說，5歲以下為染疫後罹患腦炎的高風險群，呼籲家長應儘速帶兒童接種疫苗，以增強小朋友染疫後保護力，降低感染兒童MIS-C、腦炎機率。

目前苗栗縣6個月到4歲嬰幼兒第一劑施打率33.7％(全國36％)；第2劑4.9％(全國6.1％)皆低於全國平均。由於幼童較無法落實配戴口罩及個人衛生，請家長踴躍攜童接種疫苗、提升「群體免疫力」是最有效的防疫措施。

縣長徐耀昌表示，近幾天地震頻傳，全台皆有感，若遇生命、身體等之緊急危難（如：火災、地震等）應盡速逃生，出於不得已所為離開隔離處所之適當行為，縣政府不會開罰；但離開時請記得佩戴口罩，期間也應注意保持社交距離，危險狀況解除後應儘速返回。

另外，為防阻疫情擴散，鄉親如果出現疑似症狀務必停止上班上學，可先使用家用快篩試劑篩檢，65歲以上長輩及高風險族群若確診，請遵從醫囑指示儘早使用抗病毒藥物。守護自己及家人健康，共同維護社區安全防線。