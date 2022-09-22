大陸女星朱珠過去曾連續8年入選「全球百大最美臉孔」，以東方美人外型勇闖好萊塢，讓她被外界冠上「大陸第一美」封號，在去（2021）年閃婚清華大學帥教授王昀佳，產下一個寶貝女兒，相當幸福；但朱珠產後一度被笑體態腫了，在甩肉後絕美回歸，近日還PO出穿內衣性感照，先生也忍不住說話了。

朱珠去年閃婚清華大學美術系教授王昀佳，兩人婚後半年就迎來第一個女兒，她升格人母後，被拍到產後臃腫身材，網友不留情稱她有了「媽媽臀」，回不去「大陸第一美」模樣；不過，朱珠靠著規律運動和飲食控管，今年38歲生日時成功瘦回婀娜多姿曲線，辣到網友再度心動。

朱珠產後一度被笑臃腫，現在已瘦回產前婀娜多姿身材，近期更分享代言內衣品牌的性感照，驚艷眾人。(圖/ 摘自朱珠微博)

近日朱珠在社群上分享代言內衣品牌的照片，身上只有內衣罩著薄紗，天鵝頸加上能養魚的鎖骨，超有料上圍也全被看光，性感嫵媚模樣讓人都快看呆了；驚喜的是，朱珠帥氣先生王昀佳也在底下留言，「算是符合春捂秋凍的老話了」，朱珠則回了一個可愛符號，甜蜜互動看出兩人還是很恩愛。

還有不少網友討論朱珠先生回應的成語，好奇「春捂秋凍」有何意涵；一查才知道是一句諺語「春捂秋凍、不生雜病」，意思是勸人們春天不要急著脫掉厚重衣物，秋天也不要才見冷就穿太多衣服，適當地捂一點、凍一點，對身體健康反而是有好處的。