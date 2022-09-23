民眾黨新竹市長參選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，被綠營群起圍攻。「口譯哥」民進黨台北市議員參選人趙怡翔表示，他用論文比對系統發現高論文相似比例達24%以上，「客觀來說，這是一份非常爛的文章」，遭淡江大學助理教授何景榮反嗆，趙連最基本的論文原則都不懂，其「蠢度」難怪被英系掃地出門。不少網友則感嘆，趙本是個優秀青年如今也走樣，「難道年輕人一入民進黨就崩壞？」

何景榮昨（21）日在臉書發文，回擊趙怡翔的貼文，指出論文比對系統Turnitin是拿來檢查「剛寫完」、「還沒發表」的文章，高虹安的博士論文有24%的內容，是因從2018年至今，高的論文已被引用4000多次；換言之，全世界應有4000篇左右的學術論文，「已經」引用、攫取了高論文裡的內容，所以24%的重複度很合理。

何景榮強調，2018年發表的博士論文，沒辦法抄襲之後的4000篇文章，只有「後發表的文章，才能抄襲先發表的論文」。何直言，趙怡翔連簡單的時間順序都搞不懂，真的讓林智堅白白犧牲了，何更嗆趙：「笑死！這蠢度……」並呼籲趙，應該多跟自家前輩學學造謠、抹黑的招式，再出來獻醜。

此消息引熱議，大批網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「口譯哥以前也是個優秀的青年才俊，沒想到現在也走樣了，哭哭」、「我哭啊！想當初我也被口譯哥圈粉，幾年過去竟然變這樣，難道年輕人一入民進黨就崩壞？」「一個黨的風氣從他們年輕人身上就能看出」、「他憑什麼去美國當組長」。