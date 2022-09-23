46歲性感女神舒淇外型美豔、身材火辣，出道多年仍維持凍齡美貌，歲月幾乎沒在她身上留下痕跡，近日她受邀擔任萬豪旅享家首位亞太區品牌大使，還拍攝宣傳，完美狀態令人驚豔不已。

舒淇在宣傳片中換上2種不同造型，一套是襯衫搭長褲，展現知性優雅，另一套是深V亮片連身長裙，只見她擺出各種性感嫵媚姿勢，裡面沒穿讓豐滿上圍若隱若現，S曲線好身材相當迷人。

舒淇宣傳片絕美。(圖／取自東申未來微博)

舒淇換上2種造型展現不同風格的美。(圖／取自舒淇微博)

「女神就是女神，性感嫵媚，又純真慵懶」、「短片太久感覺，看舒淇賞心悅目」、「沒有人會不喜歡舒淇的吧」、「風情萬種的大美人」、「淪陷在舒淇的美貌中」。

舒淇出道多年，憑藉著獨特慵懶性感氣質，成為不少人心目中的女神，兼具清純與性感魅力的她，也能輕鬆駕馭各種風格，每次出現的造型總能引起熱議，2016年宣布和男神馮德倫結婚，6年來依舊恩愛如昔，上個月難得分享和老公的放閃照替他慶生，雖然自爆照片不是近照，但畫面依舊超級甜蜜，令人稱羨不已。