大陸女星劉亦菲外型古典、氣質空靈，被封「神仙姐姐」，演藝事業一飛衝天；近日她與男星李現合演的新劇片場照曝光，劉亦菲的臉竟忽大忽小，被網友質疑是有心人士在暗處惡意P圖醜化。

24日網路流出一段劉亦菲和李現在《去有風的地方》片場的路透影像，畫面中，劉亦菲和工作人員熱烈地交談，李現則在旁邊抱著小孩玩耍，氣氛看起來熱鬧、融和。

接著，網友再曬另一則影像，配文表示：「拒絕高糊故意P醜路透」，仔細一看，劉亦菲的臉像是被套濾鏡，從豐腴的臉型變成正常的巴掌臉，差異相當明顯，被網友猜測可能是有心人士故意想要P圖惡搞劉亦菲。

劉亦菲的片場影像被人套濾鏡醜化。（圖／微博）

劉亦菲的片場影像被人套濾鏡醜化。（圖／微博）

儘管如此，但很多網友都認為這無損劉亦菲的高顏值，紛紛留言：「怎麼被惡意P圖也這麼好看啊」、「娛樂圈顏值天花板，隨便黑都無所謂」、「劉亦菲依舊是女神」、「不仔細看根本看不出被惡意P圖了，一如既往的美貌。」

劉亦菲的外型時常被外界熱議，除了先前身形忽胖忽瘦，20日她秀出騎單車的素顏照，雖然嘴巴以下被口罩遮住，但仍看得出來皮膚白皙透亮，幾乎找不到什麼瑕疵，加上靈動雙眼和挺鼻，被譽為素顏美女。