跟上「風潮」？！前新竹市長林智堅原參選桃園市長，後因被踢爆碩士論文抄襲，在台大核定撤銷國發所學位後退選，之後中華大學碩士論文也被核定抄襲，政壇隨之掀起一波互控抄襲的大戰。媒體人黃揚明發現本土劇《黃金歲月》也跟上這波熱潮，台詞對話裡出現「妳論文也是用抄的」，讓網友看了笑翻表示：「電視台會不會被查水表？」、「編劇快去選路燈」、「電視台是不是要造反了？」

本土劇由於帶狀播出，每日播映時長也不短，對編劇創意是一大考驗，經常向其他影視戲劇作品借哏，甚至參考時事寫劇本也所在多有。黃揚明25日分享他看到的本土劇《黃金歲月》內容，裡面就提到了論文抄襲哏，還說「考試輸人又如何？」，令人不禁第一時間想起抄襲退選的林智堅。

劇中女方說道：「他現在功課不好好寫，考試就會輸別人。」男方則說：「考試輸人又如何？有我這個爺爺當他的靠山，他同樣可以當郭家大少爺，舒服過生活。」女：「你這種教育方式是不對的。」男：「不...不然妳當初書念得很好嗎？論文也是用抄的，還不是嫁入豪門享受榮華富貴？第一名的同學現在在做什麼？就算他念到博士，日子會比妳更安逸嗎？所以念書沒用，重點是要會投胎。」女：「所以我現在的意思是要告訴他：倫倫，你好棒喔！你投對胎了？」

黃揚明寫道：「本土劇總是會反映新聞時事～」；網友笑翻回覆：「太勵志了，超感動的耶」、「嗯，投對胎很重要，難得認同黨的眼睛」、「還好沒叫小智」、「電視台會不會被查水表？」、「編劇快去選路燈」、「台灣劇的水準真的是沒話說」、「現在的本土劇都很接地氣」、「電視台是不是要造反了！？」、「抄論文的那個人被總統和全黨力挺，反而第一名的博士被國家霸凌，誰說投對胎不重要」。