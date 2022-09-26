無私交？民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，近日因資深媒體人周玉蔻指控國民黨候選人蔣萬安長輩涉及醜聞，陳時中發言試圖澄清兩人無私交，卻反被周玉蔻公開示愛。國民黨台北市議員徐巧芯整理周玉蔻節目來賓清單，包括陳時中本人及競總主委吳思瑤、發言人林楚茵2位立委，光9月前3週就上過7次周玉蔻節目，直指陳時中不切割周玉蔻，也不敢譴責她任何一句話。

徐巧芯今(26日)在臉書發文表示，周玉蔻把誰都沖走了？陳時中說張淑娟被抹黑的事讓他覺得很遺憾，但他不切割周玉蔻，也不敢譴責她任何一句話。所附圖表中有包括《新聞放鞭炮》及《辣新聞》的受邀來賓細目，標題還寫說「蔻姊我們做到了！」

她整理出9/1至今上周玉蔻節目的綠營清單，其中包括陳時中的發言人跟競選總部主委，都多次上周玉蔻的節目，包括：陳時中本人：9/13（同台附和罵慈濟），吳思瑤：9/2、9/7、9/21，林楚茵：9/9、9/14、9/23。

徐巧芯指出，九月的前三週陳時中團隊就上了7次周玉蔻節目，等於46.7%的時間都有他們的人在節目現場，跟著她一起抹黑造謠。她強調，周玉蔻來襲，為了台灣的是非善良，呼籲大家拒看周玉蔻，拒上周玉蔻！

此外，針對她聲明拒上周玉蔻節目，被周玉蔻反擊說不曾邀請徐巧芯一事，她還澄清表示，周玉蔻的辣新聞有沒有邀請過她上節目？徐巧芯回憶，周玉蔻節目剛開的時候，打過兩次電話，後來還傳過一次簡訊，「但我覺得她太噁心就拒絕了，嘻嘻（她年事已高記不得也是很正常的）」。