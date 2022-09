好萊塢女星「小辣椒」葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)2年前一度罹患新冠肺炎,去年自曝仍有後遺症,但她態度樂觀,相信靠健康飲食習慣和作息會慢慢痊癒。昨(27日)她過50歲生日,為此在IG分享自己脫光三點不露,身上灑了金粉的辣照,可見50歲的她身材依舊纖細,胸型、纖腰、翹臀全都露,讓粉絲直呼不科學。

葛妮絲派特洛早年以《莎翁情史》獲得奧斯卡影后頭銜,近年她演出電影《鋼鐵人》系列,以主角東尼史塔克的女友「小辣椒」一角走紅,感情方面她曾與布萊德彼特、班艾佛列克交往,2003年她與Coldplay主唱克里斯馬丁結婚,2015年宣告完成離婚手續,3年後她再嫁製作人Brad Falchuk。

近年葛妮絲派特洛經營女性電商平台,最引發議論的是她曾推出一款跟女性下體味道相同的香氛蠟燭,一度賣到缺貨,接著她又推出一款號稱和女性歡愉高潮時味道相同的蠟燭,再次引發話題。之後,她上主持人吉米法隆(Jimmy Fallon)節目時,曾談到會推出這款蠟燭的原因,笑說是有天跟朋友聊天試香時,突然語出驚人說:「這聞起來很像XX」,沒想到真的量產販售,也讓外界見識到她的幽默商業頭腦。

去年葛妮絲派特洛鬆口早在2020年初就罹患新冠肺炎,康復後仍被長時間疲倦、腦霧(Brain Fog)兩項後遺症困擾,為此天天早上健身,也會使用紅外線三溫暖增加自己的代謝能力,表示:「我所做的一切都讓我感覺很好,就像是給自己身體送了一份禮物」。昨她過50歲生日,曬出全裸變成「金人」的照片,可見她年過半百,S身材曲線依舊,引來大批粉絲和圈內好友留言祝賀,讚她內外兼具依舊性感,「You are timeless. Grateful for your presence in all our lives!」