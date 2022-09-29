生活中的小細節會讓人會心一笑，一名男網友表示，在妻子坐月子期間，無意間發現台鹽鹼性離子水的瓶身底部有台車，令他又驚又喜將其拍下PO上網，發文短短1個小時，吸引1.5萬人朝聖，網友也驚呼「天啊！喝了這麼多瓶，現在才發現」。

原PO今（29）日於臉書社團《路上觀察學院》指出，妻子最近剛產下一子，他陪同入住月子中心，無聊坐在沙發上發呆，突發現放在桌上的台鹽鹼性離子水的瓶身底部，從某個角度看，竟出現一台車子。

原PO將驚奇發現PO上網後，引發1.5萬網友朝聖。（圖／翻攝自路上觀察學院）

根據原PO分享的照片來看，寶特瓶底部內凹陷的稜角設計，透過水中折射現象，乍看之下宛如一輛轎車沉在底部，可清楚分看到車頭、車尾、車身及輪胎，這奇妙的發現讓文章上線短短1小時，就吸引1.5萬人按讚、留言。

不少網友也嘖嘖稱奇，為驗證原PO說的是真的，有人還特意去超商買水，也有人和身邊的朋友借瓶子，「馬上找同學的杯子來看，真的有車」、「喝了七七四十九箱，第一次這麼認真觀察」、「真假！買一瓶試看看」、「下班我要去超商觀察」、「這是泡水車」、「喝了幾百瓶都沒發現過，等等我也去買一瓶試試」、「原來我買了一箱車子回家」、「好U質的文」。