住得起台中！居住問題一直台灣人所關心，尤其是年輕人心裡最軟的那一塊。台中市長盧秀燕今(29日)在臉書發文表示，台中社會住宅總興辦量突破7000戶，南屯區建功1號好宅已接近完工，10月19日至11月22日開放民眾申請，用周邊租金5折給年輕人一個滿分的家。

「新的台中好宅即將落成！相揪來作好厝邊！」盧秀燕宣告，點點滴滴的累積，台中社會住宅總興辦量突破7000戶。台中市政府加速興建社宅，不讓下一代煩惱居住問題，提供年輕人住得起、住得好的空間，台中就會更好。

盧秀燕介紹，南屯區建功1號好宅，位於春安路、春安三街交叉口，目前已經接近完工，二房型第一年月租金9,000元起，三房型第一年月租金12,700元起，10月19日至11月22日開放民眾申請，用周邊租金5折，給你一個滿分的家。最新的好宅資訊，請大家追蹤臉書粉專「臺中共好社宅-共同好好生活在一起」。

網友表示：「真的非常漂亮，又很親民的租金，我們申請到北屯區的社會宅有抽到簽，準備最近搬家，真的很棒」、「想了解」、「請問怎麼申請？」詢問度相當高。