蔡政府近來因疫苗等政策惹議，引發許多民眾不滿。網路直播節目1日在新竹舉辦粉絲見面會，現場有觀眾提問，人民有許多不滿，但為何上不了街頭？宅神朱學恒對此神回一句，「上不了馬路，就上網路」。

有現場觀眾1日在《董事長開講粉絲見面會X三本柱合體》節目中問到，人民有許多不滿，但為何上不了街頭？朱學恒回應表示，若上不了馬路，就上網路，這個政府如果讓民眾不滿意，那民眾就把不滿分享給別人，因為1個人看到就是1個人的力量，1個人再傳給10個人，10個人傳給100個人，100個人再傳給1000個人，所以你可以不用上街頭，而是上網路讓那些人看到。

朱學恒呼籲現場觀眾，在新竹建立灘頭堡、建立最後防線，代表民進黨也有打不下的地方，「也就是說，當民進黨使出各種汙衊、各種下流手段時，你們敢不敢反抗？」現場觀眾高聲回答「敢」。

朱學恒接著指出，民眾黨新竹市長參選人高虹安的老師李傑是工業4.0大師，民進黨竟然把他抹成中共同路人，我們以後不要工業4.0嗎？中研院院士陳培哲是生技專家，他也被說成中共同路人，難道我們不要生技科技了嗎？慈濟是台灣公益首屈一指的團隊，也被抹黑變成中共同路人，難道我們不要公益了嗎？

朱學恒強調，一定要民進黨明白，不可以把國家治理成這個樣子。他從小到大愛這個國家，反對的是現在的執政黨跟民進黨，但不可以說他不愛國。