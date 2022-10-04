原鄉風采！台灣最南端的屏東縣牡丹鄉不但有美麗山海風景，也有原住民從歷史傳承至今的生命經驗。民進黨屏東縣長候選人周春米今(4日)在牡丹鄉競選開講，屏東縣長潘孟安特地到場加油站台，看著部落族人演繹收穫節「山海一家，多元族群」的傳統祭儀，她承諾要讓族人有快速通往平地的道路，也要讓族人有一條安全回家的路，要原鄉走在前面，同彩色琉璃珠般閃閃發亮。

「讓家人留在屏東，讓族人留在部落，這是我們的夢，我們要一起團結！一起證明屏東充滿無限可能！」周春米在臉書發文寫到，今晚來到全台灣最南端牡丹鄉做競選開講，謝謝潘孟安縣長、伍麗華｜Saidai/Reseres委員、屏東縣林采穎議員，還有滿滿的族人和夥伴，來給Vaqu（小米）加油與支持！

周春米表示，牡丹鄉是屏東縣唯一靠海的原鄉，在這個美麗的部落，發生過牡丹社事件，這幾年，在大家努力下，我們也再造歷史現場，記下部落和族人的歷史和故事！來到原鄉，我們身負重任，我們要讓族人有快速通往平地的道路，也要讓族人有一條安全回家的路，我們爭取了近億元的經費，修復縣道199和156！在原鄉，我們佈置百分百文建站，就是要好好的來照顧VuVu（老幼鄉親）！

她提到，今年的收穫節，牡丹鄉鄉長潘壯志帶著六個部落的族人，演繹「山海一家，多元族群」的傳統祭儀，大家聽著天籟的歌聲，見識美麗的服飾，能量滿滿慶祝Masalu（感謝）！周春米和族人承諾，要一起團結，要讓牡丹鄉的野薑花，飄香千里，要一起努力，讓原鄉走在前面，同彩色琉璃珠般閃閃發亮！