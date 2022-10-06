「新一波政見看板上架！」國民黨基隆市長候選人謝國樑今(6日)在臉書發文表示，他選擇了幾個重要且市民關心的議題，來掛上新一波的政見看板，包括「閒置校舍創新變身」四大項措施，最嚴格的標準審查協和電廠，捷運台鐵兩兼顧等，要讓基隆市民看見翻轉基隆的願景與信心。

謝國樑的「閒置校舍創新變身」四大項措施，第一項，將要解決長照問題與創造銀髮俱樂部，除導入如長照、日照中心系統之外，將結合醫療、居家照護、超級商場、系列活動等，提供複合式青銀社區的多功能服務。第二項，將規劃以青年創業、青年交流為主軸，成立青創育成空間、個人工作室與策展空間。第三項，將利用餘裕教室設立「公共托育中心、公共親子中心」、辦理多元學習情境語文故事屋及設立非營立幼兒園等，並辦理托育服務及社區親子服務。第四項，成立身心障「小作手庇護工坊」，預計提供身障團體學習用途與庇護工坊空間。

協和電廠改建案（四接）也一直是謝國樑非常關心的議題，因為除了填海造陸會破壞海洋生態外，更重要是可能造成基隆市區週遭的安全威脅。因為不管是液化天然氣儲存槽還是LNG（液化天然氣）船，對於基隆港周邊都有很大的影響，也形成雙重危險。所以謝國樑承諾，上任市長後一定會用最嚴格的標準來要求協和電廠，會捍衛基隆市民的安全，這點絕對不會妥協！

「捷運台鐵兩兼顧！」謝國樑另外強調解決交通問題，基隆每天通勤台北上班的民眾，除了搭乘國道客運外，多數人也會選擇搭乘台鐵，台鐵對於通勤族來說，是一個非常重要的交通工具。他一直以來都強烈堅持「捷運及火車共存」，捷運跟火車代表著不同的運輸功能和搭乘目的，絕對不能廢除台鐵基隆站。他主張，應該要朝兩者皆以保留的方向來做規劃，而不是要基隆民眾只能在台鐵和捷運兩種方案擇一，雙軌並行才是基隆通勤族真正的需求。