女星賴琳恩擁有凹凸有致的火辣身材，讓她成為不少男星心目中的性感女神，即使和男星陳乃榮結婚後，人氣依舊不減，是性感人妻代表之一，近日她曬出火辣泳裝照，直呼「買太大了」，但效果意外惹火，讓網友看了都血脈賁張。

賴琳恩透露自己泳衣買太大了，「結果變成超高衩泳裝了」，但還好成品還算滿意，「還好拍起來還挺美的。」只見她穿上桃紅色泳衣趴在躺椅上，雖然只有側身，但蠻腰、蜜桃臀一覽無遺，渾圓側乳也若隱若現，S曲線十分迷人，火辣身材完整呈現。

粉絲見狀都紛紛留言驚呼「這件泳衣大件大的好恰當」、「那是琳恩本身很美的關係，別人可能會發生慘劇」、「上輩子一定是拯救地球才有這身材吧」、「別這樣，我已經鼻血流乾了」、「幾個讚可以求正面？」

賴琳恩和陳乃榮結婚5年依舊幸福甜蜜，曾曝光夫妻倆會製造情趣，讓感情保鮮，之前她上傳和閨密的性感床照，且透露閨密很喜歡拍幫她拍照，拍完還會說「哎唷～我拍的真好！好美喔～」，讓老公陳乃榮也不甘示弱回應：「那是我在工作，不然我拍的更好」。