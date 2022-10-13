國防部長邱國正日前宣布將延長兵役，擬從現在的4個月改為1年，引起各界關注。一名網友表示，民國83年到94年出生的男生都只要當4個月的兵，是不是天選之人啊？貼文引起網友討論，不少學長看了超哀怨，提出應要靠教召補滿不足的時間。

一名網友近日在PTT上發文表示，民國83年到94年出生的男生，只需要當4個月的兵就好，但在民國83年前或民國94年後出生的男生，卻至少要服1年的兵役，讓原PO感嘆地說「民國83年到94年期間出生的男生，是不是都是天選之人？」

貼文引起網友熱烈討論，不少人吐槽說，「說不定當四個月的最慘」、「支持教召優先補回一年」、「真的開打也是這批正值主力的時期」、「只能證明最菜的就是這群人而已」、「接下來就看教召了」、「靠教召補滿1年」。

另有許多符合「免役」條件的網友笑說，不管怎樣，果真免役的人還是最香，「 免疫仔：你們在爭什麼？」、「免役的表示： 在吵什麼」、「不好意思啦！又免役了，好爽」。

國防部將調整兵役時間，先前只當4個月兵的人，是否需要回去補滿，國防部部長邱國正昨表示，不需要，未來延長役期後，4個月的一樣是4個月，所以剛開始會有一段曲線，延長役期的役男很少，但會慢慢增加，反之服4個月兵役的役男則會慢慢減少。