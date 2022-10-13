九合一選舉將於11月26日投票，選戰已剩下約1個多月。前民進黨立委沈富雄預測表示，年底選舉，尋求連任的都沒有問題， 勝負已定；他甚至認為，「民進黨要在40幾天裡扭轉選情太難了」。

沈富雄13日在《POP撞新聞》節目中被問到，台灣選舉每次到最後才發生大變化？沈富雄對此表示「不會」，這次尋求連任的都沒有問題， 勝負已定，現在就是拖時間。

至於年底選戰，兼任民進黨主席的總統蔡英文還能做什麼事？沈富雄指出 ，蔡英文若能在雙十國慶文告把握機會，她當時只講四個堅持、四個韌性，很文青，還講通膨衰退，這是全世界的問題，卻沒有特別標明台灣的嚴重性，台灣的衰退有什麼不一樣，還有民進黨造成的責任有多大。

沈富雄接著指出，中研院前院長李遠哲甚至提到，民進黨的腐化程度，比國民黨還快，他認為蔡英文若能在國慶文告「下詔罪己」，也就是說把罪歸於她本人，並稱時間不多了，民進黨下定決心徹頭徹尾改造，她非常對不起大家。沈富雄認為，她若能說出口，民進黨選情就有救。

不過，沈富雄也認為，沒有一個政治人物站在那麼高的位置，會講得那麼直白，因此，蔡英文沒講這些話，民進黨要在40幾天裡扭轉選情太難了。沈富雄表示，若是他，就會講這些話，但是他沒有機會當總統。