大S(徐熙媛)今年3月宣布和韓團「酷龍」成員具俊曄結婚後，小倆口的一舉一動都受到外界高度關注，超甜的愛情故事也成為佳話，而他不僅超寵大S，連和她的家人也相處融洽，尤其是小姨子小S，今(15日)她就曬出一段影片，詢問姊夫為何愛的是姊姊不是她，而答案也讓大家笑翻。

小S今上傳一段具俊曄在做菜的影片，一開頭她先介紹「這就是我的姊夫」，還要姊夫多解開襯衫一個釦子，讓他害羞婉拒，之後她又追問「為何你愛的是我姊姊而不是我？」具俊曄靦腆的說，「因為...她很美麗啊」，嘴甜反應讓在場人都笑翻。

小S不死心又問：「那我呢？」旁邊的人插嘴說：「是可愛」，也有人說神經病，小S則笑說：「少囉嗦，可是我是漂亮的神經病」，具俊曄趕緊打圓場回：「漂亮神經病、好笑喔、international、Famous，OK？」

網友見狀也紛紛大讚「好歡樂的家庭氛圍」、「姐夫完全就是熙媛傻瓜！好可愛」、「會做菜的男人很棒喔」、「這才是幸福，能開心笑」、「真的要找到對的人！好幸福啊」。