腕表與電玩，是男人的玩具，兩者跨界聯手，更是加分。最近沛納海(PANERAI）推出與遊戲電競品牌雷蛇（RAZER）跨界給作推出聯名表，泰格豪雅 (TAG Heuer）也推出與任天堂「瑪利歐」合作的聯名表，玩味十足，更添樂趣。

沛納海與雷蛇合作Luminor Quaranta Razer特別版腕表 (PAM01353），限量500只，24萬9000元。(PANERAI提供）

沛納海與雷蛇日前聯手贊助非營利環保組織保護國際基金會(Conservation International)，支持海洋物種研究和環境保護政策，並且推出聯名表Luminor Quaranta Razer特別版（PAM01353），為雙方的合作留下紀念，細節融入電競風格的設計，包括小秒盤和表帶縫線點綴螢光綠，充滿年輕街頭潮風，不僅深受表迷的喜愛，就連電競玩家也感興趣。

泰格豪雅與任天堂合作推出Mario Kart瑪利歐賽車陀飛輪計時腕表，84萬1300元。 (TAG Heuer提供）

泰格豪雅去年與任天堂合作推出超級瑪利歐（Super Mario）限量版Connected 智能表後，深受歐粉的喜愛，今年雙方再次合作，推出TAG Heuer X Mario Kart瑪利歐賽車限量計時碼表與陀飛輪腕表，細節融入賽車競速與瑪利歐的元素，可愛指數破表。