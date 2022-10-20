王宥忻遭冒名詐騙。（固力狗娛樂提供）

財富女神王宥忻日前擔任新北市政府警察局犯罪預防宣導大使，沒想到詐騙集團猖獗，近日竟然有人假冒王宥忻的頭像，透過LINE假冒她名義詐騙民眾5萬元，為此王宥忻緊急發出聲明，呼籲大家投資理財千萬要謹慎小心，請民眾切勿受騙。

王宥忻19日收到民眾求救訊息，因誤信投資LINE群組有人假冒她「財富女神」名義，利用line傳訊息詐騙，該民眾不疑有他，在沒有求證下就匯款5萬元，之後對方消聲匿跡才發現自己受騙。王宥忻表示受害者僅17歲匯款了5萬，「在我的官方群組上面一確認才發現自己被詐騙了！特別呼籲大家，目前我們的官方聯繫的管道就只有TIK TOK頻道跟FB的頻道，透過這兩個頻道和大家交流」，再次提醒大家匯款前務必確認對方是正確的單位，「如果要確認是不是本人就直接打電話或是要求對方開視訊」。

王宥忻目前的LINE群組有三個，包括「財富女神財商知識分享群」分享理財投資資訊、「MagiQ Zoo」分享萌獸樂園NFT的資訊，以及她老公翁總的「人脈大師-人脈變現」群組，會在群上跟大家分享課程相關資訊，以及分享如何經營人脈的關鍵秘訣。

對於現下網路詐騙無所不在，王宥忻特別提醒大家，接到任何電話，只要關於轉帳或是扣款的事情，都需要自己找官網的電話打回去確認，而不是在打來的這個電話中直接進行操作。若已經被詐騙，一定要盡快到警察局報案，並通報165專線，若是透過信用卡操作，記得聯繫發卡銀行告知此事。