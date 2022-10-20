浪琴表為慶祝190周年，邀請優雅代言人林志玲返台出席盛會，林志玲於2005年受邀擔任浪琴表優雅代言人，迄今已有17年，記者會主持人黃子佼問及林志玲下個月要怎麼度過48歲生日，她嬌嗔埋怨說：「為何要說出來！」，但她以樂觀態度面對自已的年齡，自我期許要持續優雅，要代言浪琴表到60歲。

林志玲擔任浪琴表代言人已有17年，笑說自己要持續優雅，代言到60歲。（羅永銘攝）

雖已快48歲，但林志玲還是渾身散發少女般清純浪漫的魅力，為祝賀浪琴表190周年生日，雀躍開心地唱著「生日快樂歌」，得知黃子佼入圍金鐘獎最佳主持人心情很緊張，還拉著黃子佼的手一起誠心禱告，無不讓人感受到志玲姐姐的正能量。

她感慨地說，當年她接下浪琴代言人時還只是個新人，如今她已成家、當了媽媽，只能用「時光飛逝」來形容此時的心情，「就像浪琴表的Logo有一對翅膀，如果不能逆齡，就跟著時光一起飛翔吧！」

林志玲擔任浪琴表代言人已有17年，笑說自己要持續優雅，代言到60歲。（羅永銘攝）

林志玲結婚生子後，不惜推掉所有的工作，把生活重心全部放在家庭與孩子身上，這回返台重回久違的舞台，心情難掩緊張。她坦承，當了媽媽後整天手忙腳亂、蓬頭垢面，其實很難維持優雅，但她活在當下，認為此時就是她人生最美好的時刻，從抽象的角度來看，其實也是一種優雅。

浪琴表為慶祝190周年，昨夜舉辦時尚派對，林志玲首度挑戰DJ在現場小露一手，讓人驚豔，現場還邀請金曲天后艾怡良高歌。此外，浪琴表也發表推出三款歡慶190周年的Master巨擘系列紀念腕表，有K金表殼搭灰色表盤、玫瑰金表殼搭煙煤灰色表盤，以及精鋼表殼搭銀色表盤三種款式，前兩款各限量190只，每只表皆有編號，即起全球同步上市。

浪琴表為慶祝190周年推出三款Master巨擘系列紀念限量表。（Longines提供）

浪琴的Master巨擘系列腕表向來是最受歡迎的表款之一，風格優雅且融入頂級工藝，深受紳士的喜愛，也是最能詮釋品牌精神的表款，全新登場的190周年紀念腕表以精心雕琢的奢華細節，呈現出眾的美學風格，40mm表殼，搭載獨家自製矽游絲機芯，體現浪琴表高超前衛的製表技術。

浪琴表Master巨擘系列40mm橄欖綠色面盤不鏽鋼表帶男表，6萬8500元。（Longines提供）

浪琴表Master巨擘系列42mm銀色面盤藍色皮革表帶男表，7萬2600元。（Longines提供）

浪琴表Master巨擘系列白色珍珠母貝面盤紅色皮革表帶女表，7萬9900元。（Longines提供）