年底九合一選舉於昨(21日)抽籤決定參選人號次，台北市長部分共有12人登記參選，人數創紀錄，其中國民黨候選人蔣萬安抽到6號、民進黨台北市長候選人陳時中12號、無黨籍候選人黃珊珊8號。但國民黨議員游淑慧昨在臉書分享，「今天菜市場最多人的問題是：不是只有三個人選，怎麼會抽到6號？」可見有不少民眾不大清楚原來北市共有12人登記參選一事。

台北市長候選人號次依序為，1號台灣動物保護黨張家豪、2號無黨籍王文娟、3號無黨籍鄭匡宇、4號台澎黨黃聖峰、5號無黨籍童文薰、6號國民黨籍蔣萬安、7號台灣維新黨蘇煥智、8號無黨籍黃珊珊、9號無黨籍施奉先、10號共和黨唐新民、11號無黨籍謝立康、12號民進黨陳時中。

競選連任議員的游淑慧昨抽完號碼，立刻到湖光市場拜票，她透露一段插曲，當自己聲嘶力竭的喊「市長6號蔣萬安，我是12號游淑慧」時，喊著喊著就變成「我是6號蔣萬安」，結果有一位阿姨馬上衝過來問「蔣萬安在哪裡？」

另外，游淑慧透露，今天菜市場最多人的問題是「不是只有三個人選，怎麼會抽到6號？」對此有網友留言表示，「認為在選台北市長只有3個人的，絕對超過一半以上，甚至到2/3之多，而且深信不疑」。