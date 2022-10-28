台北市長選舉電視辯論會，將於11月5日登場，國民黨參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊、民進黨參選人陳時中將同場較勁，引發外界高度關注！資深媒體人唐湘龍認為，民進黨將只有鞏固基本盤這個策略，避免棄保太難看，不能讓陳時中變成另一個姚文智，否則「以後台北市就沒有民進黨的立足之地」。

面對即將到來的電視辯論會，黃珊珊坦言要加強政治議題；蔣萬安因市政經驗偏弱，將減少公開行程空出至少20小時備戰；陳時中則會針對藍白最愛打的「疫情題」下功夫。外傳陳時中陣營找來前文總祕書長林錦昌、蔡英文總統的前文膽姚人多操刀辯論講稿，陳時中競選總幹事吳思瑤語帶保留，僅稱團隊會並肩作戰。

對此，唐湘龍27日在政論節目《少康戰情室》中表示，(辯論)不會影響選舉結果。唐指出，陳時中、蔣萬安都算新鮮人，沒見過這種武場，至於黃珊珊雖政治歷練豐富一點，但這種辯論場大概也算第一場，唐認為大家可以看看這三人在辯論會上的表演。不過唐認為，民進黨策略只有一個，就是鞏固基本盤，避免棄保太難看，無論如何，不能讓陳時中變成另一個姚文智，否則以後台北市就沒有民進黨的立足之地，會繼續泡沫化。

國民黨立院黨團首席副書記長謝衣鳳也同意唐湘龍的說法，認為辯論結果並不會影響最後選舉的結果，但大家還是希望看到政治人物在政策上可以有交鋒，不過她點出蔣萬安因為比較不會吵架，可能(在辯論會上)會比較危險。