為期七天的中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大），今（22日）上午將在北京人民大會堂閉幕。大會9時舉行，由習近平主持。11時11分左右，第二十屆中央委員會和中央紀律監察委員會，已經中共二十次全國代表大會選舉產生。
大會還將通過十九屆中央委員會報告、十九屆中紀委工作報告，以及《中國共產黨章程（修正案）》。二十大閉幕後，新一屆中委會和中紀委將召開首次全體會議，選舉產生中央領導機構和中紀委領導機構。全會結束後，新一屆中央政治局常委將與中外記者見面。
為期七天的中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大），今（22日）上午將在北京人民大會堂閉幕。大會9時舉行，由習近平主持。11時11分左右，第二十屆中央委員會和中央紀律監察委員會，已經中共二十次全國代表大會選舉產生。
大會還將通過十九屆中央委員會報告、十九屆中紀委工作報告，以及《中國共產黨章程（修正案）》。二十大閉幕後，新一屆中委會和中紀委將召開首次全體會議，選舉產生中央領導機構和中紀委領導機構。全會結束後，新一屆中央政治局常委將與中外記者見面。
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