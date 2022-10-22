基隆市觀銷處舉辦的城市觀光論壇，獲亞太旅行協會肯定，得到社區旅遊類金獎。（基隆市觀銷處提供／張志康基隆傳真）

近年來，基隆市政府積極打造「海派浪漫」以及「24小時不斷電」的觀光品牌，日前由亞太旅行協會（PATA）舉辦的頒獎典禮中，基隆市以《海派、浪漫。Say 基隆》城市觀光論壇榮獲社區旅遊類金獎。

基隆市觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，觀銷處於近幾年打造「海派浪漫」以及「24小時不斷電」的觀光品牌，推廣基隆嶼離島觀光、整合暖暖七堵旅遊線發展區域觀光、推動正濱和平島地區地方創生、新創走動式旅遊服務、推廣基隆觀光巴士City Tour，並結合本市旅遊資源成立「大基隆觀光圈」，透過網路圖文廣告、Facebook及Youtube社群直播、網路影音節目等方式觸及廣大群眾，表現出基隆城市行銷更活潑的面向，曾處長非常感謝評審看見基隆推廣觀光的努力，給予了本市更多的動力繼續研發創新的亮點行銷。

曾姿雯透露，《海派、浪漫。Say 基隆》城市觀光論壇是基隆市政府首次與社會創新公司合作辦理城市觀光論壇，透過「TED Talk」的形式，邀請8位職人分享在基隆這座城市，於各自專業領域中打拚成長的故事。在這場論壇中，民眾不僅僅是看到一位講者，而是認識一位朋友，學習他們的生命厚度，喚起基隆人的城市記憶。

曾姿雯也說，《海派、浪漫。Say 基隆》城市觀光論壇能從來自世界各地的參賽作品中脫穎而出實屬不易，是國際給予本市觀光行銷實力最大的肯定，基隆市府也從頒獎典禮上看見許多精采的案例，都非常值得借鏡參考，未來也將持續努力，積極將基隆之美推上國際舞台。