台東觀光這幾年持續進化，也在疫情衝擊中堅持舉辦品牌活動，縣長饒慶鈴昨(27日)在臉書分享，台灣國際熱氣球嘉年華，今年夏天遊客量更到達史上最高的123萬人次，創造50億元產值。

饒慶鈴與團隊攜手業者推動「慢經濟」，發展最適合台東自然真實的經濟模式，推出了有口皆碑的熱氣球、衝浪、南迴藝術季、台東光祭，也輔導23間部落食尚店家、16條創意部落遊程，讓台東成為一生必到的地方，更歡迎大家愛上台東，成為台東的「關係人口」、一來再來。

饒慶鈴特別謝謝旅館公會理事長高泉傑、鸞山森林博物館負責人阿力曼、台東慢食節執行者郭麗津、南迴地方創生執行者武撒恩分享台東這幾年觀光產業的成果；透過跨局處整合、迅速提出疫後及地震後振興方案，也持續輔導旅宿產業提升更到位、貼心的服務，讓台東連續3年入榜全球最好客城市。

未來，饒慶鈴透露，在慢經濟這個施政主軸下，會持續努力推廣登山、步道健行、電動輔助自行車體驗、打造活水湖、杉原海水浴場等等，讓遊客一來再來愛上台東。