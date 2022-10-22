正所謂有人的地方就有江湖，就算是再親近、交情再好的人，也會因為一些矛盾，關係變得疏遠，《騰訊網》運勢專欄點名3大星座，一旦疏遠之後就很難再次親近，尤其是想和巨蟹座重建信任，比登天還要難。

▍雙子座

雙子座很少主動迎合別人，就算是他們很喜歡的對象，也不要指望他們會取悅奉承，即便關係熟識，一旦因為發生矛盾而逐漸疏遠，雙子座也很難再次主動接近，因為他們內心已產生鴻溝，很難回到過去，也不會給對方再次親近的機會。

▍射手座

射手座生性自由，不喜歡拐彎抹角，當兩人關係熟悉親密時，射手座不會吝嗇表現出足夠的誠意和熱情，不過一旦彼此關係疏遠，就不要指望射手座會來討好和取悅，對他們來說，合則來不合則去是稀鬆平常的事，他們不會刻意強求，也不願讓自己屈就在一段關係之中。

▍巨蟹座

巨蟹座的防備心較重，在人際關係上表現得相對冷漠和謹慎，他們很難完全相信和接近一個人，因此需要很長時間的觀察期，去建立彼此的關係。尤其是苦苦維持的親密關係遭到背叛，會讓巨蟹認為，彼此間的信任就像遭到了雷劈，突然崩塌，要想再重新建立比登天還難，就算孰悉起來，他們也不會像以前一樣毫無保留的信任了。