剩2個月即將進入2023年，在今年需多留心自己的感情狀況，避免出問題導致無法挽回，《科技紫薇網》運勢專欄指出巨蟹座、牡羊座、摩羯座務必提高警戒，需多放些心思經營感情。

▍巨蟹座

耐心迎戰難關必有收穫

巨蟹座今年的感情和事業運都很不錯，非常有利於自我提升、婚戀生育，並積極努力的行動有機會跳槽到新的平台，但問題就在於，所有事情重疊在一起時，將分身乏術，下半年，將會面臨另一個問題愛情與麵包的艱難抉擇，可能會面對現實、工作和家庭的種種阻力，這將認真思考是否要繼續目前的感情，想婚的巨蟹座會因為瑣事纏身而感到煩躁焦慮，已婚的巨蟹座可能有添丁之喜，但這也造成配偶間的不少言語衝突，不利感情的穩定。

▍牡羊座

揮別錯的才能和對的相逢

今年感情運勢呈現先抑後揚的趨勢，變數不斷，如果在這段感情需求一直得不到滿足，反而充滿了不滿、不安、不開心，那麼很可能累積到一定的程度後，便不得不揮手告別，因為已更清楚自己適合怎樣的對象，在認清他人的這一年中，也看見了自己的不足，如果過去長期依賴著某個人，今年會走出舒適區，試著自己獨立，是一個用吃苦頭來買教訓的機會。

▍摩羯座

情緒穩定就是幸福的根本

摩羯座今年的感情生活多有糾紛，不是特別順心，其實這主要源於情緒不夠穩定，讓身邊的人總是忽冷忽熱，對感情生活產生不利的影響，在戀愛關係裡，自尊心太強絕對不是什麼好事，該低頭的時候就低頭，不要逞強，另外，不少摩羯座對待感情的態度是嫌麻煩，如果想要維繫跟另一半的感情，卻還是得過且過，結局就是問題越滾越大。