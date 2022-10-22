參賽的阿公阿嬤盛裝赴會，還有部分選手帶上專屬舞群，熱鬧不已。(于家麒攝)

來自金湖鎮的陳仁治阿嬤深情演唱名曲「一代佳人」，雖未獲獎，但演唱完畢也獲得全場如雷掌聲。(于家麒攝)

為了提倡長者日常休閒活動並聯繫情感，讓家中長輩有機會展現舞台魅力、創造生命的價值，金門縣政府社會處特別於今(22)日在社會福利館盛大舉辦「2022年度阿公阿嬤歌唱大賽」，讓長輩們「以歌會友」樂齡生活。比賽最後台語組冠軍由金寧鄉許乃義奪得，國語組則是金沙鎮鄭大明摘冠。

這場堪稱金門地區阿公阿嬤界金曲獎的歌唱比賽，不少參賽的長者們盛裝赴會，有的阿嬤身著旗袍登台，也有穿著一襲亮片裝登場的美魔女，彷彿於星光大道上華麗走秀；多位長者都是比賽老手，也有部分初賽長者在家人的陪伴下登台演唱，更有闔家出席老幼同樂，熱鬧不已。民眾陳小姐表示，再忙，也要陪阿嬤來高歌一曲。

今年各鄉鎮共有69人報名參賽，報名情形相關踴躍。在長達5個多小時的比賽後結果出爐，台語組第一名許乃義、第二名許少綢、第三名吳再興、第四名董華南，優勝3名分別是呂水木、楊彩密、陳明進；國語組第一名鄭大明、第二名許獨鶴、第三名陳德泉，優勝3名分別是楊明珠、吳再生、翁玉。

主辦單位另外也頒發六個特殊獎項，獲獎者包括最佳造型獎陳麗珠、最佳台風獎董耀樂、最佳勇氣獎李淑卿、最佳人氣獎李金娥、最佳精神獎李罔詩以及特別獎陳炳宏。除了比賽成績優異者獲得豐富獎金，未得獎的參賽者也特別贈送紀念禮品1份。

社會處長董燊表示，為鼓勵老人家走出戶外，並藉此聯繫長輩之間的情感，達到「以歌會友」、「以歌交心」的效果，縣府將持續舉辦阿公阿嬤歌唱比賽，明年度更研議擴大辦理，讓更多的長輩一起來參加，以增加長輩們社會參與之機會，拓展生活領域，提升生活情趣，希望長輩們透過參與各項健康促進或延緩失能活動都能健康呷百二，讓快樂的歌聲一直在金門這座幸福之島延續下去。