魚丁糸赴新加坡擔任One Love Asia 音樂季開場嘉賓。（環球音樂提供）

魚丁糸赴新加坡擔任One Love Asia 音樂季開場嘉賓。（環球音樂提供）

樂團魚丁糸 22日雙喜臨門!白天在新加坡擔任One Love Asia 音樂季開場嘉賓 晚上則喜獲第57屆電視金鐘獎戲劇配樂獎，人在新加坡的團員們又驚又喜的表示，越洋看直播結果神奇的事就發生了 真的是奇怪又奇妙的體驗！

魚丁糸以《池堂怪談》抱走第一座戲劇配樂獎，團長阿福說：「我們第一次共同製作配樂就幸運入圍，然後得獎了，真是奇怪又奇妙的體驗！」家凱特別感謝導演，「謝謝偉豪導演陪我們一起改寫荒誕的青春與人生，是所有優秀的團隊一起幫我們成就這項作品，謝謝我們一起走過瘋狂的怪談。我好激動，這是我人生第一次做影集配樂，我現在想旋轉加尖叫，真的超級爽！」馨儀感性道，「一開始我們就覺得《池堂怪談》專輯像是我們的人生原聲帶，沒想到我們可以結合劇集，成為完整的配樂。」阿龔更眼眶泛淚光地說：「這是一次非常難得在戲劇與配樂相輔相成的合作方式下完成的作品。幾乎沒有什麼限制地天馬行空，主軸卻緊密連繫著一潭池塘。這是在魚丁糸與程偉豪之間才可能迸發的火花，珍貴且持續燃燒著。」

而魚丁糸受邀參加「One Love Asia Festival Singapore 2022」新加坡亞洲音樂節，擔任首日開場嘉賓，大家提前一日天還未亮就出發前往新加坡，團隊集合時每個人眼睛都張不開，因為實在是太睏啦！阿福為了減重，抵達飯店後衝進健身房運動；在房裡運動的阿龔把瓶裝水都喝光，只好再請房務再送水；小威回房直接倒頭大睡補眠，連叫吃飯都無回應；重視整潔的青峰，則是清理一下房間後補眠；大夥們於深夜到會場進行彩排。

演出當日萬人朝聖擠爆現場，新加坡連日陰雨綿綿，幸運的是魚丁糸演出時沒下雨，待演出完後雨就越下越大，青峰私下向團員幽默表示，「要感謝晴天娃娃本娃！」但即使天候不佳，也阻擋不了台上high翻的演出，與台下爆棚的歌迷們。6人表示，「這是魚丁糸的第一場海外演出，謝謝新加坡的朋友們這麼熱情回應我們，我們不會忘記這天！期待能來開演唱會，讓我們一次唱個夠！」

演唱〈無與倫比的美麗〉青峰邀台下的觀眾們一起合唱，青峰還不忘調侃阿福說：「大家都瘦了，只有阿福胖了，本來魚丁糸發專輯阿福就說要減肥，好險沒等他，不然現在就沒辦法來新加坡演唱了。」由於新加坡天氣太熱，造型師還特別準備了涼感衣，但下了台，全員衣服都濕透，阿福的衣服更濕得像剛洗完一樣，更加深大家首次海外演出的深刻回憶。