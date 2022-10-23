各家外送平台為了吸引顧客使用，都會推出各種優惠。Uber Eats在十月推出7-11滿1999元折5百元的優惠，有民眾發現優惠條款漏洞，只要大量下單同一件商品，不用花高昂價格就能享受5百元折價優惠，吸引大量網友跟風效仿。沒想到超商竟然「如數出貨」，讓許多貪小便宜的民眾全部翻車，只好上網賤賣多買的商品。

近日網路流傳Uber Eats十月優惠的優惠漏洞，表示若在7-11大量下單同一件商品，超商現貨庫存只有一定數量，無法順利出貨就會退款，但Uber Eats折扣不會被收回，這樣就能以低廉價格享受折扣5百元優惠；有網友實測後，用150元買到510元的餅乾糖果和4個菱格香菠蘿麵包，貼文曝光後吸引不少人跟風。

沒想到許多鑽漏洞的網友實際收到貨後發現，超商竟然真的把下單的指定數量湊齊出貨，結果導致網友們收到大量的同一件商品，像是保險套、御飯糰、香蕉、海苔肉鬆麵包、愛心牛奶球和泡麵、玉米和玉米筍、瑞穗鮮乳吐司和泡麵、卡士達麵包等。

對此，許多人紛紛回應，「超商老闆調貨反將一軍」、「蠢貨，不知道很多老闆同時擁有很多便利商店嗎」、「白X，群組登高一呼，保證貨馬上到，什麼時代了還敢這樣玩」、「乖乖去當麵包超人吧」。