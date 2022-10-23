黃珊珊參加原住民族基本權利與福利政策領袖對談。（取自黃珊珊臉書）

無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（23）日上午客家嘉年華結束後，參加了原住民族基本權利與福利政策領袖對談。她表示，她要打造的是不分族群出身，每一個市民都能齊步共贏的台北市！

黃珊珊今日一早穿了牛仔外套與牛仔褲，呼應象徵客家精神的藍染衣，與柯文哲、吳怡萱一起參加台北客家嘉年華挑擔奉飯與主祭大典。這是源自戰亂時先民挑擔送飯菜，慰勞前線將士的義舉，後來，將士被稱為「義民爺」，流傳至今的習俗，象徵了慎終追遠，以及永不忘本的精神。

今天在主祭大典上，黃珊珊祈求全年國運昌隆，市民能平安如意。她向大家打個小廣告，台北多了一個可以踏青的藝文景點，臺北客家文化公園在上週開幕了！到11/19號有一系列開館活動，

上午客家嘉年華結束後，黃珊珊參加了原住民族基本權利與福利政策領袖對談，除了討論語言文化的傳承，更聚焦在台北居住、求學、求職的「都市原民」，尤其是在「青銀共學」與「創業就業」兩大議題。

在青銀共學的部分，要讓離開原鄉的孩子，在都市有能夠學習母語的環境，又要同時能照顧到耆老，這也是文化傳承最直接有效的方式。因此，北市原民會目前已經在北投、南港、文山與萬華區設立四個「耆老中心」，提供原民長者學習與健康諮詢的環境，形塑都市裡的原民聚落。

此外，黃珊珊提到，各局處已經有原民所需的資源，像是創新創業，有一站式創業辦公室，提供許多融資貸款與補助；協助就業的部分，也有「青年職涯發展中心」，未來還會重推青年職涯儲值護照2.0」補助，最多可領3次，補助高達1.8萬元。會持續加強更容易且有執行力的溝通管道，有一個資訊透明、族群友善的平台，才能打造全民都能參與的開放政府，我們會繼續努力！

黃珊珊強調，原住民朋友與生俱來天賦更是讓人難以忽視，如何挖掘、培養更多在音樂、體育上的人才，更是未來必須努力的目標。