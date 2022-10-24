前高雄市長韓國瑜近期復出為藍營候選人站台，22日更首度與同黨台北市長候選人蔣萬安合體。對此港媒《中評社》觀察到，此次韓復出站台與過往不同，改採「不搶主角鋒頭」、「謹慎」、「不激化藍綠對立」等策略，背後可能有其戰略考量。

在「不搶主角鋒頭」方面，《中評社》今（24）日評論指出，在本次選舉韓國瑜本就不是主角，媒體們仍希望韓能講出一些哏，但這樣一來韓國瑜就很容易讓自己成為主角，恐模糊焦點，因此這次面對媒體追訪，他一律以「謝謝」來帶過。

而在「謹慎」方面，評論分析韓國瑜昔日的風格在藍營獨樹一格，但曾發生因他的玩笑引來外界爭議，例如被認為對時任立委候選人柯志恩選情造成傷害的「美白小腿」事件。因此在此次輔選《中評社》注意到，韓國瑜在台上所開的玩笑或舉的例子都很謹慎，就是不希望舊事再發生。

在第三點「不激化藍綠對立」方面，評論提到韓國瑜在近期幾次輔選雖然都有批評民進黨，「但大多是點到為止」，而昨狠酸民進黨台北市長候選人陳時中「越選臉越苦」已算是韓近期批評綠較重的言論，該評論直言，韓此目的當然是不希望因他而激化了藍綠對決的氛圍，如產生的反作用力讓綠營選民因此歸隊，「對他和輔選的候選人都不利」。

最後評論總結，韓國瑜的謹慎作為都是為了要避免此次復出輔選「跌跤」。背後的戰略考量值得關注。