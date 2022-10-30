國民黨台北市長候選人蔣萬安今啟用「市民基地」，國民黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌、新北市長侯友宜、桃園市長候選人張善政、基隆市長候選人謝國樑都出席，但卻不見前高雄市長韓國瑜，對此，蔣萬安強調，合體主要是要強調區域治理、城市合作，對每分支持力量都非常感謝。

蔣萬安表示，兩次議員競選總部成立都友與韓市長同台，也非常感謝他給很多鼓勵，今天北北基桃合體強調區域治理、城市合作，對於每一份支持力量、協助都非常感謝與珍惜。

對於行政院長蘇貞昌稱育兒津貼翻倍是陳時中功勞，但被發現主要應該是蔡總統競選時間推動，蔣萬安表示，蘇貞昌錯了，3＋11沒有會議記錄、高端EUA沒有審查過程，阻擋民間採購疫苗等等才是民眾對於陳時中印象最深刻的事情。

蔣萬安痛批，今天陳時中對於高端採購、EUA審查爭議就一句話說我已經離開衛福部的敷衍，今天還要把育兒津貼擺在身上說是功勞，根本就是標準的爭功諉過。

此外，針對台北市長柯文哲日前說北台灣哪個議長不是黑道，但昨天連忙登門拜訪，向陳錦祥致意，對此，蔣萬安強調，柯文哲說法傷害議長，也傷害府會關係，身為民選首長這樣說監督施政的議會議長很不恰當，黃副身為資深議員，應該說明是否贊同柯說法。