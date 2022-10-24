台劇《良辰吉時》主題曲〈I Promise〉奪下今年金鐘獎「主題歌曲獎」，但今天有媒體報導這首作品原本是2021年大甲媽祖遶境活動的開幕曲，而不是為了《良辰吉時》而作，不符合報獎資格，對此，文化部長李永得今日上午赴教委會備詢前接受訪問時回應，「鑑定中，若違反規定會取消資格。」

李永得表示，目前正在調查了解當中，「把調查資料會交給評審委員會，再去做一次再次鑑定，如果有違反報名資格規定，可能會取消資格。」