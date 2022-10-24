【全程字幕】戳破陳時中謊言！蔣萬安默寫「疫苗保密協議」 薛瑞元：有誤會！亂講 @中時新聞網 ​

【全程字幕】高端趕鴨子上架？質詢薛瑞元遭綠舉牌針對 蔣萬安嗆：不必遮遮掩掩

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前透露，疫苗採購合約有「除外條款」，若法院、政府機關、監管單位有需求就必須解密，引起各界討論。衛福部長薛瑞元今（24）日前往立法院社福及衛環委員會接受質詢，與蔣之間的攻防成為各界關注重點，而薛也當場坦承「例外的規定是…可能是有啦」。

蔣萬安今日質詢薛瑞元，首先針對高端的EUA資格進行詢問，薛透露至目前為止高端仍未補件，若超過期限就會廢止其EUA；蔣提到，若高端在期限的最後一天才補件，接下來還要召開專家會議討論，如此一來還會拖多久？薛則未正面回應，僅說「需要一段合理的時間」、「要看它送多少資料」等，最後蔣萬安直接問是否會拖到年底的12月31日才會有結果，薛則說「應該在年底之前就會出來」。

接著蔣萬安指出，日前高端財務報表公開資訊顯示，出貨481萬劑、營收30多億元，回推單價為700多元；審計部看到完整衛福部跟高端的採購內容，其中提到逾期交貨要罰2％，資料顯示約90萬劑逾期，共罰1800餘萬，回推單價為1000多元，中間有300多元的價差不知道去了哪裡；薛瑞元對此回應說「這些所謂的數據，去推測單價，都是沒有什麼根據的」，蔣當場反駁「這是審計部的報告！」

薛瑞元稱「審計部怎麼樣推算，我沒辦法去替審計部講話」，讓蔣萬安好奇說「所以你在質疑審計部？」薛則強調這是用推算的，但審計部沒有直接講單價；隨後蔣萬安重新將審計部數據秀出，並指出衛福部預防接種組召集人、醫師李秉穎也曾說一劑1000多元，結果薛瑞元當場回嗆「李秉穎是學者，那是他的事情」，讓蔣傻眼說「他是你們的預防接種召集人」，但薛堅稱「他在外面講的就是他是學者」，蔣再問「所以你認為他講錯？你認為他胡說八道？你不相信他講的？」薛則說「講說一劑多少錢，他根本就不知道。」

最後蔣萬安提到，EUA的審查過程，政府全面黑箱，不敢直播也沒錄影，一劑疫苗多少錢更始終遮掩，薛瑞元強調有合約的約定，「委員是律師出身的，你也知道根據合約的話，我們就是有保密的義務，這沒有錯吧？」蔣馬上反問「你保密義務裡面有沒有例外的規定？」薛則頓了幾秒後才緩緩說「例外的規定是…可能是有啦」。

蔣萬安說，合約有例外規定，但政府還是硬是要黑箱，不願意公開，審計部看完告訴大家一劑多少錢，發現其中有300多元不知道去哪，如今打高端的人還要補打3劑疫苗，重批「這不是補打，是重打，打了高端跟沒打一模一樣！」