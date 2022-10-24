高端疫苗爭議持續引起討論，國民黨台北市長候選人蔣萬安日前在網路節目曝光部分合約內容，表示已戳破前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中的謊言，有綠委則於今（24）日發起臨時提案，稱蔣的說法為斷章取義，要求社會福利及衛生環境委員會重啟疫苗採購調閱小組。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言民進黨打算追殺、公審蔣萬安，痛批此舉實在太扯。

對於疫苗採購合約必須保密30年的說法，蔣萬安22日在網路節目《董事長開講》表示，他曾看過合約有「除外條款」，該條款提到如果當法院、政府機關、監管單位有需求，就必須解密，「所以今天陳時中的謊言，正式被戳破了！」

而徐巧芯今在臉書分享一張有多位綠委簽名的臨時提案書，案由寫道，「因蔣萬安委員違法抄錄揭露疫苗採購合約內容並片面公布、斷章取義，爰要求本委員會重啟疫苗採購調閱小組；並依規定提供相關資料。」

徐巧芯痛批，民進黨周一上班第一件事，就是開始追殺蔣萬安，且重啟小組主旨竟然不是要公布疫苗採購資料，只是為了在立法院公審蔣。