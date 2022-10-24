神岡區庄後里民活動中心，因既有場地受限，將增建為2層樓，24日舉行開工祈福典禮。（陳世宗攝）

台中市神岡區庄後里市民活動中心因既有場地受限，地方居民反映使用空間不足，為提供地方更優質活動場域，市府籌措經費共投入逾1733萬，將既有僅1層樓庄後市民活動中心垂直增建為2層樓，24日舉行開工祈福典禮。市長盧秀燕強調，工程預計2024年完工，提供當地民眾更多公共使用空間。

盧秀燕說，原僅1層樓的庄後里市民活動中心使用率高達104％，無法滿足社區發展協會與里辦公處的活動需求。當地理事長從2014年開始爭取增建，里長為此不斷奔走；因活動中心若蓋高須新舊法規結合，當時奔走七、八年都無著落。交給當時的副市長楊瓊瓔一起協調。

盧秀燕指出，楊瓊瓔與民政局、都發局、消防局三局處理新舊法規銜接及耐震結構的偵測，經協調同意整合完成，並確定可增建決定增高1層樓，增加的樓地板面積逾112坪；未來場地將更大，可當作地方民眾申請場地、開班或公益使用，整個工程期約一年，未來就有優質活動中心能使用。

民政局長吳世瑋說，既有神岡區庄後里市民活動中心，經公所2019年評估確有不敷使用情形，於2020年辦理建築物結構安全鑑定，鑑定結果可於原結構體增建至2樓，擴建後總樓地板面積逾260坪；同時增設無障礙昇降設備、無障礙樓梯、無障礙廁所等，打造更人性化、舒適公共使用空間。

神岡區公所強調，全新市民活體中心採垂直模式增建，同時考量二樓無障礙動線，於既有梯間與入口處增加無障礙電梯一部，進出二樓人員可免經一樓出入，降低相互干擾便利控管。完工後可滿足地方大型活動辦理場地需求，及增加社福活動辦理機會，大幅提升里民情感交流。