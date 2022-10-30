本是萬人歡慶萬聖節派對，怎料釀成無法彌補的悲劇。罹難者之一的19歲少女，跟男友相約梨泰院附近會合，出門前一句「媽給我錢」竟成遺言。

根據韓聯社英文版報導，一名為人母化名安(Ahn)的婦女向記者表示，女兒金是此次大規模踩踏事故其中之一的罹難者。昨日晚間金與即將入伍的男友相約梨泰院碰面，小倆口趁著分別前最後獨處，看著她迫不及待地出門，像其他孩子一樣，一如往常說了「媽媽，給我錢」，然後離開。

過了7個小時，一通電話劃破寧靜的夜晚，電話另一頭，金的男友哭得泣不成聲，模糊話語說著「她死了、她死了」，金被壓在人群底下已經1個多小時，他用盡全力拉她出來，「我做不到…」。安隨即趕往醫院想要認屍，但人潮實在太多，難掩悲痛只說了「我會繼續找…」。

安形容寶貝女兒排行老二，因為丈夫過世得早，為了分擔家計，她從小就懂得要賺錢，給弟弟妹妹過更好的生活。