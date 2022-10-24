距年底九合一選舉投票剩下一個多月，呈現「三腳督」的台北市長之爭更是外界關注焦點，一份在北市綠營票倉之一萬華區進行的最新街頭民調顯示，國民黨台北市長候選人蔣萬安的支持度在三名主要候選人中最高，其獲得的票數甚至勝過民進黨陳時中與無黨籍黃珊珊的總和。

時常進行選舉街頭民調的YouTuber「桃園孫先生」，今（24）日前往台北市萬華區進行街頭民調投票，而最終結果顯示，在三名台北市長主要候選人中，蔣萬安得到25票，黃珊珊與陳時中票數則各自拿到12票。

投給蔣萬安的民眾認為他實在、做得不錯、會做事；投給黃珊珊的民眾則表示她有市政經驗、比較正派；而投給陳時中的民眾則覺得他衛福部長當得不錯，有實戰經驗。

另外，根據QuickSeeK民調中心今公布的民調顯示，蔣萬安與黃珊珊的支持度不相上下，黃為33.7%、蔣也有33.2%，陳時中則為27.3%；而在看好度方面，蔣以36.8%領先，其次為黃24.8%、陳23.9%。