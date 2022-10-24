在印尼祭出禁止鎳金屬礦出口後，在不鏽鋼出貨大增，還有其它原物料價格還是在高檔位置下，印尼今年出口有機會寫下新高紀錄2800億美元。

由於大宗物資價格上漲，加上俄烏戰事持續進行，這個東南亞最大經濟體已出現一年多的出口榮景。印尼天然資源蘊藏豐厚，不僅是全球最大動力煤、棕櫚油、以及精煉錫出口國，同時也是不鏽鋼、銅、橡膠和其它資源主要販售國。

印尼政府在2020年禁止鎳金屬礦出口後，吸引外資在當地投資加工產業。印尼官方也想複製此成功方式，用在鋁土礦、銅、錫，以及將棕櫚油加工成更高附加價值的產品。

印尼政府指出，去年出口總金額為2320億美元，今年可能有2800億美元。也許到2024年，可以達到至少3000億美元。順利的話，2030年，印尼GDP可望上看3.5兆美元，幾乎是2021年1.19兆美元的3倍。

根據印尼官方估計，2022年鎳金屬出貨量將增至約300億美元，2021年為210億美元，2015年才只有14億美元。明年部分原物料價格可能下修，但煤炭以及棕櫚油售價，可望還是在高檔不墜。同時，希望2024年能夠生產電動車電池產品。